Partie de sucre maison

Fèves au lard, soupe aux pois, œufs dans le sirop, crêpes au beurre d’érable, tire sur la neige... Créez votre propre cabane à sucre à la maison en cuisinant les grands classiques de ce rendez-vous sucré québécois.

L’appel des carreaux

Photo tirée du site web walmart.ca

Il n’y a pas que les invités qui portent leur chemise à carreaux lors d’un repas de type cabane à sucre, la table aussi arbore ce motif noir et rouge. Ces napperons Abbott (13 x 19 pouces) réversibles en coton décoreront à merveille la grande table garnie de son gargantuesque festin des sucres.

walmart.ca > 5,99 $

Irrésistible tire sur la neige

Photo tirée du site web erablesdupatrimoinetheberge.com

Les Érables du Patrimoine Théberge, situé à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud en Chaudière-Appalaches, propose cet ensemble complet de tire sur la neige, conçu et fabriqué en famille. L’auge à tire sur son trépied, les six spatules en bois et le pot de tire d’érable (250 g) vous feront vivre une authentique partie de sucre, autour de votre îlot de cuisine ou sur votre balcon sous le soleil du printemps.

Photo tirée du site web erablesdupatrimoinetheberge.com

erablesdupatrimoinetheberge.com > 44 $

Incontournables fèves au lard

Photo tirée du site web walmart.ca

C’est dans un tel pot en grès, ancêtre de la mijoteuse, qu’étaient autrefois concoctées les fameuses fèves au lard. Plusieurs ont préservé ce mode de cuisson au four, retrouvant la saveur caractéristique de cet accompagnement qu’ils aiment tant ! Ce modèle de Fox Run a une capacité de 3,5 pintes et affiche une finition émaillée d’une couleur rappelant celle des « bines » qu’il contient. Et pourquoi ne pas l’utiliser pour la cuisson de la soupe aux pois ?

walmart.ca > 36,97 $

Des montagnes de crêpes

Photo tirée du site web lecreuset.ca

Les crêpes s’empilent et se gorgent de sirop sur la table de la cabane à sucre maison. Au fourneau, le « cook » manie une crêpière en fonte émaillée comme celle-ci signée Le Creuset, puis fait virevolter ces délices pour les retourner. Cette poêle retient remarquablement bien la chaleur et est compatible avec toutes les surfaces de cuisson, y compris l’induction. L’ensemble comprend aussi un râteau de 20 cm pour étendre la pâte uniformément et une spatule souple et étroite.

lecreuset.ca > 245 $

Du sirop partout

Photo tirée du site web poterie.ca

La vedette à la cabane, c’est certainement le sirop que l’on verse partout ! La Poterie Weilbrenner et Lebeau de Montréal fabrique de façon artisanale ce pichet blanc en porcelaine, orné d’une inscription et d’une image d’une cabane à sucre qui gardent bien vivante cette tradition québécoise. Et pas question de perdre une seule goutte de cet or blond, le pichet contient une boîte de sirop au complet !

poterie.ca > 45 $