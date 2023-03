Saint-Patrick: voyez quels whiskys dominent le marché

Même si le whisky irlandais devrait être à l’honneur pour la fête de la Saint-Patrick, ce sont les whiskys américains qui continuent de dominer le marché avec des ventes qui ont grimpé en flèche l’an dernier.

• À lire aussi: Une pinte de Guinness... pour déjeuner?

• À lire aussi: Cinq choses à savoir sur la Saint-Patrick

Avec des revenus qui ont haussé de près de 11% l’an dernier pour atteindre 5,1 milliards $ US, le whisky américain est l’un des spiritueux à la croissance la plus rapide aux États-Unis, selon un récent rapport du Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), a rapporté CNN Business.

Selon la compagnie mère des whiskys Jack Daniel’s Tennessee, Brown-Forman, son produit chouchou continuerait d’être «le principal moteur» de ventes, qui auraient pour leur part augmenté de 12% l’an dernier, aurait-elle déclaré la semaine dernière selon le média américain.

Les exportations de whisky auraient quant à elle grimpé de 30%, générant 1,28 milliard $ US de profits, selon les données de DISCUS.

Néanmoins, les whiskys irlandais suivraient la cadence avec des ventes de 1,4 milliard US l’an dernier, surpassant même la vente de bière en 2022, selon DISCUS.