Scène disgracieuse: des parents en viennent aux coups lors d'un match de hockey à Plessisville

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête à la suite d’une violente bagarre impliquant des spectateurs, dont des parents de joueurs, survenue le week-end dernier à l'amphithéâtre Léo-Paul Boutin, à Plessisville, dans le Centre-du-Québec.

L’incident a éclaté lors d’un match de séries éliminatoires de junior AA entre le Boutin Express de Plessisville et les Beaucerons de Sainte-Marie.

Sur les images de la scène disgracieuse, captée par des témoins et dont TVA Nouvelles a obtenu copie, on voit plusieurs personnes en venir aux coups dans les gradins et dans l’escalier de l’aréna sous des cris d’inquiétude et de panique.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Des joueurs sur la patinoire auraient donné des coups de palette sur la baie vitrée pour lancer un appel au calme. Un joueur du Boutin Express a même téléphoné à un patineur des Beaucerons pour présenter ses excuses, car son père été impliqué de près ou de loin.

«Qu’ils restent à la maison»

Le maire de Plessisville, Pierre Fortier, qualifie les incidents d’«intolérables». Selon lui, les parents doivent faire preuve de discipline. Il n’écarte pas la possibilité que des accusations soient portées.

«Si les parents ne sont pas capables de regarder un match de hockey en toute tranquillité, qu’ils restent à la maison, prévient-il. Qu’ils ne viennent pas au match.»

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Le maire a informé que la SQ sera sur place si la série devait se poursuivre à Plessisville. Ces deux mêmes équipes avaient rendez-vous vendredi soir à Sainte-Marie, en Beauce, où les mesures de sécurité devaient être renforcées. Des agents de la SQ seront sur place à l’entrée pour faire de la sensibilisation.

Selon le directeur du Centre Caztel, Éric Couture, les gouverneurs de la Ligue AA de Chaudière-Appalaches ont demandé aux individus de demeurer à la maison.