Un monde de cépages

Un cépage est une variété de plant de vigne et, par extension, de raisin. Certains sont beaucoup plus cultivés que d’autres, et nettement plus connus.

Même si vous ne buvez pas de vin, il y a des chances que les noms, cabernet sauvignon, merlot, chardonnay, syrah et pinot noir vous soient familiers. Ces quelques variétés représentent l’essentiel des volumes de vente en Amérique du Nord. C’est fou, et c’est surtout un peu dommage, quand on considère qu’il existe des milliers de cépages à travers le monde.

Au moment d’écrire ces lignes, le site de la SAQ répertoriait des vins issus de près de 400 cépages différents. De quoi vous donner le vertige. Et si on commençait par cinq ? Santé !

Furmint

CHÂTEAU PAJZOS, FURMINT 2021, T, TOKAJI

Photo tirées du site web de la SAQ

★★1⁄2 | $1⁄2

Autrefois connue exclusivement pour ses liquoreux aszú, Tokaj produit de plus en plus de vins blancs secs, la plupart issus du cépage local furmint. Celui-ci est un classique à la SAQ depuis une bonne vingtaine d’années. Si vous aimez les vins blancs secs aux parfums discrets, vous trouverez votre bonheur avec le 2021. Évitez de le servir trop froid et n’hésitez pas à l’aérer 30 minutes en carafe ; ses notes d’agrumes et de fleurs blanches n’en seront que plus expressives.

Hongrie 12 % | Vin blanc | 15,05 $

Code SAQ : 860668

Pošip

BLACK ISLAND WINERY, POŠIP 2021, THE DALMATIAN DOG

Photo tirées du site web de la SAQ

★★★ | $$

Faites fi du chien méchant sur l’étiquette ; le vin, loin d’être mordant, offre une expression fine et subtile du pošip. Originaire de l’île de Korčula, au large de la région de Dalmatie (d’où le chien), ce cépage blanc rare est aussi l’un des plus qualitatifs de la Croatie. Les parfums fruités discrets s’apparentent un peu au malvoisie et la texture, quoique leste, légère et presque aérienne, laisse une sensation assez complète en bouche, avec une jolie pointe d’amertume. À servir avec un carpaccio de poisson blanc, un trait de jus de lime et un filet d’huile d’olive.

Croatie 12,5 % | Vin blanc | 20,70 $

Code SAQ : 15129835

Mondeuse noire

DOMAINE VENDANGE, VIN DE SAVOIE 2020, MONDEUSE, LE COZ

Photo tirées du site web de la SAQ

★★★1⁄2 | $$1⁄2

La mondeuse noire est une variété ancienne cultivée dans la partie est de la France, surtout en Savoie. Les vignes de la famille Vendange (pour vrai !) s’enracinent dans des sols de moraines formées par le retrait des glaciers, il y a plus ou moins 15 000 ans. J’ai eu un coup de cœur pour leur cuvée Le Coz ; un excellent vin rouge de montagne, avec ce que ça implique de vitalité et de légèreté alcoolique (12 %). Les tanins de la mondeuse forment un écrin soyeux et compact pour des saveurs de fruits noirs et de poivre ; la finale est croquante et fraîche. Un très joli vin à apprécier dès maintenant avec un tataki de cerf.

France 12 % | Vin rouge | 26,85 $

Code SAQ : 15073819

Grignolino

MONTALBERA, GRIGNOLINO D’ASTI 2020, GRIGNÉ

Photo tirées du site web de la SAQ

★★★ | $1⁄2

Ce cépage piémontais très ancien (13e siècle) autrefois présent dans tout le Piémont, le grignolino est surtout cultivé dans les collines du Monferrato, dans les provinces d’Asti et d’Alessandria. La couleur très pâle du vin, caractéristique du cépage, pourrait faire croire à un rouge bonbon, mais le grignolino, sous ses allures délicates, ne manque pas de caractère ni de tanins. Souple en attaque, élégant et bien compact en fin de bouche, avec une sensation de salinité.

Italie 12,5 % | Vin rouge | 18,05 $

Code SAQ : 13014372

Torontell

MATURANA WINES, NARANJO 2021, VALLE DEL MAULE LONCOMILLA

Photo tirées du site web de la SAQ

★★★ | $$1⁄2

Ah, l’histoire des cépages sud-américains... souvent si obscure et complexe que même les ampélographes ne s’entendent pas sur leurs origines. Le torontell qui compose ce vin orange, par exemple, fait partie des variétés implantées par les premiers colons espagnols pour produire du vin de messe. On en trouve encore de très vieux plants dans la région de Maule. José Ignacio Maturana laisse macérer les peaux des raisins pendant huit mois et signe un vin de couleur cuivrée, gorgé de saveurs de fruits tropicaux et d’épices. Les tanins sont enrobés d’une texture ample et vineuse, laissant en bouche une impression harmonieuse. Pour l’apprécier pleinement, servez-le autour de 12 °C, avec un poulet rôti au citron et fines herbes.

Chili 13,5 % | Vin blanc | 26,45 $

Code SAQ : 14696029

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com