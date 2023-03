Voici les entraves prévues sur les autoroutes ce week-end

Voyez les entraves à prendre en compte pour prévoir vos déplacements du weekend sur l’île de Montréal et à l'est de la Montérégie.

Île de Montréal

La bretelle menant de l’autoroute 15 nord à la route 117 nord sur l’échangeur Décarie sera fermée de samedi 22h à dimanche 8h et de dimanche 22h à lundi 5h

Fermeture de la sortie 49 sur l’autoroute 40 direction ouest lundi 2h à 14h

Fermeture complète de la route 117 direction nord entre le boulevard Décarie et la rue Saint-Louis de samedi 23h à dimanche 7 h et de dimanche 22 h à lundi 5 h et direction sud de samedi 23 h à dimanche 7 h

Fermeture de la sortie 3 sur la route 136 direction est de dimanche 7 h à 14h30 et de la sortie 6 de dimanche 22h à lundi 5h

Est de la Montérégie

Fermeture d’une voie sur deux sur l’autoroute 10 entre la sortie 11 et l’autoroute 30 de 22h30 à 5 h vendredi, samedi et dimanche

Fermeture de deux voies sur trois sur l’autoroute 20 à la hauteur de l’autoroute 30 de dimanche 22h à lundi 5 h

Fermeture d’une voie sur deux sur l’autoroute 30 entre les boulevards Kimber et Maricourt de dimanche 21h à lundi 5h

Fermeture de deux voies sur trois sur la route 132 à la hauteur de la sortie 82 de dimanche 22h à lundi 5h