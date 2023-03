PLANTE, Gaétane



À Québec, le 28 février 2023, est décédée Madame Gaétane Plante, épouse de feu Maurice Laberge.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane Laberge (Judith Ste-Marie) et Sophie Laberge (Sylvain Labrie), ses petits-enfants Amélie (Xavier), Félix Étienne, Maude Geneviève et Julien, son frère Jean-Guy (feu Suzanne), sa soeur Bibiane, ses beaux-frères et belles-soeurs Laberge, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle était également la soeur de feu Gérard (feu Jacqueline) et de feu Lise (Bruno).La famille recevra les condoléances à Québec et à Châteauguay. D'abord, à Québec, le vendredi 24 mars, de 10h à midi, à laDES DEUX RIVESCENTRE FUNÉRAIRE DE CHARLESBOURG7335, BOUL. HENRI-BOURASSAQUÉBEC G1H 3E5Puis, les funérailles se tiendront le samedi 25 mars à l'église St-Joachim de Châteauguay à 11h. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.