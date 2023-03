PELLERIN, René



Nous vous annonçons avec tristesse le décès de M. René Pellerin, à l'âge de 79 ans, à l'Hôpital de Lanaudière le 10 mars dernier.Il laisse dans le deuil son épouse Ginette Perreault, ses enfants Éric (Chantal), Janique (François), Jocya (Dominique) et Audrey (Alexandre); ses petits-enfants Jordan, Élodie, Danick, Éloane, Matisse, Mahée et Joëlle; ses arrière-petits-enfants Malik, Kellan, Lianna et Élora; ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ses amis et collègues du Service correctionnel du Canada.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le Cancer (societederecherchesurlecancer.ca).La famille recevra vos condoléances le vendredi 24 mars 2023 de 19h à 22h et le samedi 25 mars 2023 dès 9h au salonST-FÉLIX-DE-VALOISwww.ftheriault.comLes funérailles auront lieu le samedi 25 mars 11h, en l'église de St-Félix-de-Valois. Monsieur Pellerin sera inhumé au cimetière de St-Félix-de-Valois ce même jour.