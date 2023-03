GROULX, Richard



À Montréal, le 19 février 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Richard Groulx, époux de Madame Claudette Beaulne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Sébastien (Élyse) et Mélanie (Érick); ses petits-enfants: Thomas, Charlie-Rose, Victor et David; ses frères, soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 mars 2023, de 13h à 16h et de 18h à 21h au418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRELa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur, https://fondationhscm.org/