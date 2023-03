GINGRAS, Henriette



À Montréal, le 9 mars 2023, à l'âge de, est décédée Henriette Gingras, épouse de feu Gérard Paquin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène, André (Jacinthe Tremblay) et Benoit Paquin, ses petits-enfants Étienne Simard (Karly), Mathieu Paquin (Laurence Côté) et David Paquin (Annie-Pier Hébert) et de nombreux neveux et nièces.Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-François D'Assise (700 Georges-Bizet, Montréal), le samedi 1er avril à 10h30, suivies de l'inhumation au cimetière du Repos St-François d'Assise à midi. La famille sera présente à l'église à compter de 9h30. Le stationnement de l'église se trouve au coin des rues Notre-Dame et Georges-Bizet.www.salonfunerairelfc.com