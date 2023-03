BERTIN, Roger



À l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 3 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Roger Bertin, fils de feu Monsieur William Bertin et de feu Madame Anna Thériault.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche le 26 mars 2023 de 15h à 16h30. Une liturgie sera dite en chapelle à 16h, suivie de la mise en niche.