GENDRON (née Lebrun)

Monique



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Monique Gendron. Elle est décédée des suites d'un trouble neurocognitif qui a été son combat des 5 dernières années.Pendant ce long parcours, elle a été entourée d'amour par son mari feu Jacques Gendron, sa fille Véronique (Marc-André), son fils Daniel-Claude (George), ses petits-enfants Youri et Maélie ainsi que par la famille Lebrun et Gendron.Les funérailles auront lieu le dimanche 26 mars de 13h à 18h au complexe :Famille et amis sont invités à se joindre à nous afin de partager de bons souvenirs de notre mère. Nous préférons un don à la Société Alzheimer de Lanaudière : www.sadl.org