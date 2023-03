RICHARD HOULE, Mariette



À Bonaventure, le 4 mars 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée Mariette Houle Richard, fille de feu Mme Yvette Légaré (Houle) et feu M. Fernand Houle, conjointe de Serge Benoît. Auparavant de Montréal/Ste-Anne-des-Plaines.Outre son conjoint, elle laisse dans deuil ses enfants Nathalie, Patrick, Mylène et leur conjoint.e, ses petits-enfants, sa famille et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 avril 2023 à 10h, par la suite une messe sera célébrée à 11h en l'église St-Bonaventure au 99, avenue de Grand-Pré, Bonaventure (Gaspésie), Québec, G0C 1E0.