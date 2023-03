BOURGEAULT, Jean-Paul



C'est avec tristesse que Marcel et Rita (Georges Dumontier) annoncent le décès de leur frère Jean-Paul Bourgeault à l'âge de 98 ans, le 25 octobre 2022. Il rejoint ses parents, Fortunat Bourgeault et Germaine Rochette, ses frères, Florent (Rita Lambert), Georges (Flore Sylvestre), Marcellin (Claire Destrempes), René (Antonia Rock), Donatien et sa soeur Fleurette.Parents, neveux, nièces et amis sont invités à lui dire un dernier au revoir et à prier pour le repos de son âme lors d'une cérémonie religieuse qui aura lieu le samedi 25 mars à l'église de St-Cuthbert à 11h. La famille y sera présente pour vous accueillir dès 10h.