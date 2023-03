STANG, Serge



De Marieville, le 16 mars 2023 à l'âge de 78 ans, est décédé M. Serge Stang.Il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Jacques Legros), ses petits-enfants Vanessa et Jonathan, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au salon :le samedi 25 mars 2023 de 12h30 à 15h15. Une liturgie de la Parole sera célébrée en son honneur à 15h15 au salon.