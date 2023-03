LEFEBVRE, Denis



À Montréal, le 4 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Denis Lefebvre, époux de feu Madame Mireille Legris.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Daniel), France (Alain), Sylvain (Josée), feu Denis Jr, Josée (Sylvain), ses petits-enfants Alexandra (Jordan), Jordan (Chloé), Mathieu, Francis, Jérémie, Gabriel (Jade), Lauriane, ses arrière-petits-enfants Alicia et bébé Giguère, son frère Gilles, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er avril 2023, de 12h à 15h, au complexe funéraire deUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.De sincères remerciements sont adressés au personnel du CLSC de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués à M. Lefebvre.Votre sympathie à la famille peut s'exprimer par un don à la Société d'Alzheimer du Canada ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.