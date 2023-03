CASGRAIN, Bernard



Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de monsieur Bernard Casgrain, de Pierrefonds, survenu le 14 mars 2023, à l'âge de 83 ans, des suites de la leucémie. Il était le fils de Mme Jeanne Beaulieu et de M. Jean Casgrain. Il était l'époux en premières noces de Mme Mireille Lacroix et en secondes noces de Mme Céline Grenier.Outre son épouse Céline Grenier, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Pierre Ouimet), Geneviève et Jean-François et ses petits-enfants Alexandre et Hugo. Prédécédé par son frère Pierre, il laisse ses soeurs Micheline et Nicole, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.Il a oeuvré plus de 20 ans au Palais de Justice de Montréal en qualité de protonotaire adjoint.Altruiste, il a agi de nombreuses années comme bénévole au Parrainage civique de l'Ouest-de-l'Île ainsi qu'en alphabétisation au Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) et pour plusieurs causes qui lui tenaient à coeur.Nous aimerions remercier le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital du Lakeshore, le personnel du service des soins palliatifs du CLSC de Pierrefonds et tout le personnel de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar pour les soins prodigués, leur dévouement et leur compassion.La famille vous recevra au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL QC H3V 1E7le samedi 1er avril de 19h à 21h et le dimanche 2 avril de 10h à 13h. Les funérailles auront lieu le 2 avril à 13h au même endroit. Un goûter suivra la cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Héma-Québec, à la Société de recherche sur le cancer ou à tout autre organisme de votre choix.