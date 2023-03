LAVIOLETTE, Thérèse



À Saint-Eustache, le 13 mars 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Thérèse Laviolette.Précédée de son fils Éric (Alexandra), elle laisse dans le deuil ses enfants: Guillaume (Micheline) et Anne-Marie, ses petits-enfants: Camille (François-Pierre), Étienne, Charles, Darius, Gabriel, Samuel, Rosalie, Catherine et son arrière-petit-fils Victor, ses frères et soeurs: feu Roger (Marie-Jeanne), Rollande (François), feu Raymond, Réal (Huguette), Jean-Philippe (Micheline), feu Mignonne, Diane (Claude), Pierrette (Alain), feu Johanne et Jean-Pierre (Annie), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 mars de 14h à 17h et de 18h30 à 20h au :SAINT-EUSTACHETél. 450.473.5934Une liturgie de la Parole aura lieu ce même vendredi, à 20h, à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Sercan.