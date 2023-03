Muzzin, Umiliea (Morasset)



À Cartierville, le 1er décembre 2022, est décédée Umilea Muzzin (Morasset), épouse de feu Gino Muzzin et fille de feu Caterina Cellot et feu Ruggero Morasset.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Daniel (Louise) et Riccardo ainsi que sa famille et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 23 mars 2023 de 10 h à 11 h à l'église Notre-Dame-du-Bel-Amour au 7055, av. Jean-Bourdon, Montréal. Une cérémonie religieuse suivra.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de charité de votre choix.Nous remercions tout particulièrement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital du Sacré-Coeur.Nous vous prions de porter un masqueavant la cérémonie.