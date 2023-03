PROUX, Richard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Richard Proulx, suite à un long combat contre le cancer, survenu le 9 mars 2023, à l'âge de 57 ans. Il était le conjoint de madame Lucie Laroche depuis 20 ans.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses parents Jean-Pierre et Ginette, son frère Sylvain, sa belle-fille Christine, son petit-fils Eliot, son beau-frère Daniel (Lorraine), ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 mars 2023, de 15 h 30 à 18 h, à laUne cérémonie sera célébrée à 18 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Laval. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche dur la cancer.https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2062&2062.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA