PROULX COSSETTE, Pierrette



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Mme Pierrette Cossette, le 7 mars 2023, à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Centre-de-la-Mauricie, à l'âge de 82 ans. Elle était l'épouse de feu M. François Proulx et demeurait à Shawinigan, autrefois de Montréal.Elle laisse dans le deuil son fils bien-aimé Jean-François Proulx; ses soeurs: Pauline (Robert Bégin), Gisèle (André Guilbeault), Fernande (feu Marcel Bouchard), Aline (Steeves Brassard), Germaine (Gaétan Lavallée) et Marie; ses belles-soeurs: Aline Bordeleau et Nicole Proulx (Sandra Gagnon-Grégoire); son filleul Sébastien Cossette; sa filleule Corine Guimont ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Une cérémonie aura lieu en toute intimité. L'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges aura lieu à une date ultérieure.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la SSS de l'Énergie (fonds soins palliatifs).Tél: (819) 536-0010 - Téléc: (819) 536-0800Courriel: mescondoleances@hotmail.com