MONARQUE, Diane



Le 24 février 2023, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Diane Monarque, épouse de Harold Baran.Sa présence, son amour et sa force persisteront en son époux, ses enfants Carl (Mélissa), Éric (Marie-Eve), Charles (Andréane), Mylène (Jean-Nicolas), ses petites-filles Anaïs et Arianne, sa mère Mme Thérèse Monarque (feu Bernard Monarque), ses frères Jean-François, Claude, Jean-Pierre et Alexandre, ses neveux et nièces ainsi qu'en plusieurs parents et ami-es.Selon ses volontés, un hommage sera célébré lors de l'inhumation dans l'intimité de sa famille. Elle reposera auprès des personnes qu'elle a aimées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.