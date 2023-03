BÉLIVEAU, Roger



À La Prairie, le 7 mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Roger Béliveau.Il laisse dans le deuil sa fille Lucie (Sébastien), ses petits-enfants Ève et Samuel, ses frères et soeurs Armand (Diane) et Rita (Jean-Paul),beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 25 mars entre 9h30 et 15h.En guise de témoignage, la famille vous invite à effectuer un don à la fondation de votre choix.