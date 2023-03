LERICHE, Marie-Jeanne Paquet



À Saint-Charles-Borromée, le lundi 13 mars 2023, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Jeanne Paquet, épouse de monsieur Lucien Leriche, elle était la fille de feu monsieur Adélard Paquet et de madame Adélia Larochelle. Native de Saint-Philémon comté de Bellechasse au Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Raymonde, feu Claude (Sylvie Hamelin), feu Raymond, Michel (Carole Mainville) et Lise (François Baril); ses petits-enfants: Rina, Louis, Louise, Isabelle, Caroline, William, Stéphane et Sébastien; ses neuf arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins et cousines, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.Un dernier hommage sera rendu à Madame Marie-Jeanne Paquet à laDE SAINT-JEAN-DE-MATHA99 RUE LESSARDST-JEAN-DE-MATHAle samedi 25 mars 2023 de 14h à 16h. Un rituel funéraire sera célébré le samedi 25 mars 2023 dès 16 h à la Coopérative de Saint-Jean-de-Matha. Les cendres de madame Marie-Jeanne Paquet seront déposées au columbarium de la coopérative.