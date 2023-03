CLOUTIER (née Sawyer)

Micheline



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Micheline Sawyer Cloutier décédée à l'âge de 87 ans le 12 mars 2023, veuve de Bertrand Cloutier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Michel), France (Bobby), Robert (Sylvie), Mario (Ginette), Jacques (Lucie) et André (Jean-François), ses treize petits-enfants et arrière-peits-enfants, son frère Michel (Monique), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 13 mai 2023 à 12h30, suivi d'une messe en sa mémoire à 13h30 à la Paroisse de La Purification de la Bienheureuse Vierge-Marie au 445 Notre-Dame Est à Repentigny. La sépulture suivra à 14h30 au cimetière de la paroisse.La famille tient à remercier toute l'équipe du 3e étage du CHSLD l'Assomption.