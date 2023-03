Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Ce qu’elles disent

La cinéaste canadienne Sarah Polley (Away From Her / Loin d’elle) a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté, dimanche dernier, avec ce film puissant inspiré du roman du même titre de l’auteure manitobaine Miriam Toews. Œuvre féministe inspirée de faits réels, Ce qu’elles disent (Women Talking) met en scène un groupe de femmes membres d’une communauté mennonite qui décident de briser le silence pour parler des abus sexuels dont elles et leurs filles ont été victimes pendant leur sommeil. Le film est porté par des performances magistrales de Claire Foy, Rooney Mara, Jessie Buckley et Frances McDormand, entre autres.

► Où : En vidéo sur demande

— Maxime Demers

ID.Entity

Photo tirée de spotify

Riverside s’impose de plus en plus comme étant un chef de file du mouvement rock-progressif. La formation polonaise qui a vu le jour en 2001, qui a brillé lors de ses passages récents à Québec et à Montréal, a lancé, à la fin janvier, un excellent opus intitulé ID.Entity. Sur ce 8e album studio, le groupe dirigé par le chanteur-bassiste Mariusz Duda dévoile des sonorités plus accessibles, moins sombres et sans jamais trahir son identité. On peut découvrir les Friend or Foe?, Landmine Blast, The Place Where I Belong et I’m Done with You sur les différentes plateformes d’écoute. Un opus qui se retrouvera certainement sur plusieurs listes de fin d’année.

► Où : Sur les plateformes

— Yves Leclerc

Dance 100

Photo fournie par Netflix

Nouveau concept original signé Netflix, Dance 100 voit huit chorégraphes s’affronter pour mettre la main sur un grand prix de 100 000 $. Et parmi ceux-ci se trouve la Québécoise Janick Arseneau, complice de Jennifer Lopez, Cardi B et autres Rihanna.

Au fil des six épisodes, la compétition nous offre son lot de numéros de haute voltige, de chorégraphies époustouflantes et, évidemment, d’émotions fortes en compagnie des chorégraphes. Janick Arseneau réussira-t-elle à atteindre la finale et y rafler les honneurs? Il n’y a qu’un moyen de le savoir.

► Où : Sur Netflix

— Bruno Lapointe

Primadonna

Pourquoi ne pas profiter du week-end pour vous envoler – du moins par l’esprit – en Italie? Primadonna raconte l’histoire de Camille, nouvellement expatriée à Rome dans le but avoué de fuir sa vie amoureuse désastreuse, tenter d’oublier sa peur panique de faire confiance aux hommes et nier son incapacité à s’engager. Cette histoire (d’amour?) toute simple rappelle le populaire roman et film Eat Pray Love (Mange, prie, aime), et donne surtout très envie de monter à bord du premier avion pour l’Italie pour vivre la gourmande dolce vita.

► Primadonna : d’Elisabeth Massicolli, aux éditions Québec Amérique

— Sarah-Émilie Nault