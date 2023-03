THERRIEN, Colette



C'est avec beaucoup d'émotions que nous vous annonçons qu'à Longueuil, le 1er mars 2023, à l'âge de 72 ans, Madame Colette Therrien (née Beauchemin) est devenue une nouvelle étoile dans notre firmament. Elle a paisiblement quitté notre monde entourée des siens à la suite d'une brève maladie.Elle laisse dans le deuil l'homme qui aura partagé sa vie pendant 44 ans, Monsieur Michel Therrien; ses 3 enfants : Dominique, Karine (Frédéric) et Pier-Luc; ses petits-enfants : Shawn, William, Améliane, Jo, Arielle et Mathis; ses petits-enfants par alliance : Maude, Kaël et Sarah; ses frères et soeurs : Madeleine (Michel) et Richard (Lucie); sa belle-mère Madeleine (Régent) ainsi que nombreux autres parents et ami(e)s.Elle est partie rejoindre ses parents : feu Henrio Beauchemin et feu Yvonne Plante, ainsi que ses frères : feu André et feu Michel (Diane) et sa soeur feu Claudine.La famille tient à adresser des remerciements particuliers à tous les membres du personnel de l'équipe des soins intensifs et palliatifs de l'hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués et un merci spécial à l'infirmière Tania qui aura été présente jusque dans ses derniers moments.La famille se réunira pour lui rendre un dernier hommage samedi le 25 mars de 11h00 à 16h00 à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUILVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Guy Lafleur ou à la Société canadienne du cancer.