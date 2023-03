DION JOLY, Lise



À Lachine, le 26 février 2023, est décédée Mme Lise Joly épouse de Michel Dion.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Sylvain (Sophie), ses petits-enfants Alexandre, Maxime, Nicolas, Juliette, Justin et Léa-Rose, ses belles-soeurs Claudette et Francine (Robert). Il laisse aussi sa belle-soeur Claudette (feu Jean Louis Joly), plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 24 mars de 14h à 17h et 19h à 21h et le samedi 25 mars à compter de 9h à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5www.jjcardinal.caLes funérailles auront lieu le samedi 25 mars 2023 à 11h en l'église des Sts-Anges de Lachine, 1400 boul. St-Joseph, Lachine, H8S 2M8.La famille tient à remercier tout spécialement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de Lachine pour leur dévouement et compassion.