OUELLET, Claudine



À Montréal, le 6 mars 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Claudine Ouellet, épouse de Monsieur André Hébert depuis 52 ans.Enseignante passionnée, elle laisse dans le deuil son époux, ses deux enfants Simon (Louise) et Hugo (Andrée), ses petits-enfants Noémie et Mathieu (Yuri) et ses arrière-petits-enfants Lorilya et Éthan. Elle laisse aussi dans le deuil sa fratrie Livette (Roger), Jean-Guy, Lyne, Réjean (Nicole) et plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 mars 2023 de 10h30 à 14h30 auMONTRÉAL, QC H1L 3K9514-353-9199 |La cérémonie aura lieu vers 12h30 et un buffet sera servi vers 13h30.