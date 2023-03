Caire et la SAAQ ont fait mal à Legault

Éric Caire a compté dans son propre but en marge de la transition informatique de la SAAQ. Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique a fait mal paraître son gouvernement et il a nui aux chances de succès des prochaines étapes d’implantation de l’identité numérique dans les services publics.

En regardant Éric Caire s’enfoncer cette semaine au Salon bleu, je me suis rappelé les paroles d’un élu caquiste avec qui j’avais discuté en début d’année.

Il me signalait que, bien que l’esprit d’équipe demeurait généralement bon, ceux n’ayant pas été choisis pour faire partie du Conseil des ministres ne seraient pas particulièrement patients à l’égard des collègues privilégiés qui ne livreraient pas la marchandise.

Jeudi, après les réponses enjolivées d’arrogance du ministre Caire face à l’opposition, un membre du gouvernement m’a signalé avec un sourire entendu qu’il se doutait bien à qui j’allais décerner un pouce en bas dans cette chronique du samedi.

Au retour en Chambre mardi, après les deux semaines de relâche marquées par la transition numérique ratée à la SAAQ, bien des caquistes avaient le visage long, pendant que le ministre ne jetait le blâme que sur les dirigeants de la société d’État.

Ils savent que ce sont les citoyens « ordinaires » qu’ils se targuent de représenter, qui ont écopé.

Des milliers de monsieur et madame Tout-le-Monde ont été affectés, ont perdu un temps précieux dans des files d’attente, parfois pour rien, se sont butés à un système complexe, erratique.

Une grogne populaire qui fait la hantise des élus.

Le début de l’identité numérique

La transformation de la plateforme de la SAAQ constitue aussi la première étape d’utilisation de l’identité numérique que Caire doit étendre par la suite à Revenu Québec, à la RAMQ et autres.

C’est comme s’il avait confié son bébé à la société d’État sans prendre de précautions.

« On a demandé à la SAAQ s’ils étaient prêts. La SAAQ nous a dit : nous sommes prêts. Ça fait qu’on les a laissés aller », a-t-il dit mardi, confirmant sa propre désinvolture.

Deux sources ont confirmé au Journal que le ministre avait été avisé depuis des mois qu’aucun plan tangible de communication n’était prévu avec la SAAQ.

Le ministre a contesté ces informations en jouant sur les mots.

Il répète que la société garantissait le respect du budget et des échéanciers.

La façon de planifier l’atterrissage clair et en douceur pour la clientèle, c’est autre chose.

Bien sûr, la SAAQ est la première responsable. Et la ministre des Transports Geneviève Guilbault a aussi sa part de responsabilité.

Mais Caire s’est tiré dans le pied.

Et il n’en est pas à une première réplique erronée à l’égard du Journal.

Fâché d’un reportage révélant un retard dans le déploiement de l’identité numérique, il avait affirmé que 30 000 éducatrices en garderie profitaient déjà de ce service.

Son propre sous-ministre avait dû ensuite le corriger, parce qu’il ne s’agissait que d’un test avec... seulement 40 travailleuses.

Tout cela avait les apparences d’un mensonge qu’il s’était autorisé pour sauver son image.

Ou d’un manque de connaissances de ce qui se passe à l’intérieur de son ministère.

Et la suite ?

Maintenant qu’il a blâmé les gestionnaires et les spécialistes informatiques de la SAAQ en se dégageant de toute responsabilité pour cette première implantation chaotique, on se demande qui voudra aller à la guerre avec lui en vue des prochaines étapes de déploiement.

À moins d’être prêt à se faire poignarder dans le dos.

Mais, bon, il semble qu’il aurait dû « recevoir des éloges », comme il l’a dit à TVA.

Les bulletins

MARC TANGUAY, PLQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

La semaine a mal commencé pour le chef intérimaire avec la défaite désastreuse dans Saint-Henri–Sainte-Anne. Mais ses questions sur le fiasco de la SAAQ ont fait mouche les jours suivants. « Il peut conseiller, certes, mais il n’a pas conseillé », a-t-il dit concernant Éric Caire. « Le PM peut-il nous dire à quoi ça sert d’avoir un ministre du Numérique ? »

ÉRIC CAIRE, CAQ

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Pour se dédouaner du chaos qui a suivi la transition numérique de la SAAQ, il a mis la faute sur les autres en se posant en simple conseiller dans les projets de déploiement. Malgré tout, il s’est montré hautain et condescendant envers les élus de l’opposition qui ont questionné son rôle. Il a comparé le solidaire Haroun Bouazzi à « un automate ».

CHRISTIAN DUBÉ, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Un représentant d’agences privées a plaidé qu’elles ont joué un rôle important en fournissant du personnel nécessaire dans le réseau. Mais le ministre lui a fait cracher en commission parlementaire qu’il avait chargé 80 $ l’heure pour une infirmière qu’il payait, lui, 50 $. « Vous défendez l’indéfendable », a lancé Dubé, pugnace.

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, CAQ

Photo d'archives, Marc-Andre Gagnon

Il n’a pas la prétention de freiner le déclin du français avec une seule publicité. Le concept de l’espèce menacée avec narratif ponctué d’anglicismes a fait jaser. Il permet de prendre conscience d’une mauvaise habitude, avec un sourire. Les jeunes sont davantage visés, oui, mais il n’y a pas de blâme. J’ai aimé.

En vrac

Sam adore Québec Issime

Photo fournie par la CAQ

Après le dépôt d’une motion du péquiste Joël Arseneau pour que l’Assemblée affirme son soutien au spectacle Décembre, le caquiste Samuel Poulin a spontanément applaudi, prenant par surprise ses collègues, amusés, qui ont suivi le mouvement. Joël ne s’attendait pas à un tel appui !

Les derniers croyants sont ébranlés...

Photo fournie par la CAQ

Même les plus fervents défenseurs du troisième lien Québec-Lévis commencent à perdre la foi en l’engagement caquiste. Le ministre de l’Environnement Benoit Charette en a parlé comme d’un projet pas encore « défini », ni « ficelé », et personne au gouvernement n’a senti le besoin de le recadrer. Ça regarde mal.