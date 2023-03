Canadien: Drouin affrontera le Lightning

TAMPA | Sanctionné par son entraîneur vendredi midi pour avoir raté une réunion d’équipe, Jonathan Drouin sera à son poste, ce soir, contre le Lightning.

«Il va être habillé», a indiqué Martin St-Louis à sa sortie de l’entraînement matinal tenu au Amalie Arena.

Maintenant, il sera intéressant de voir combien de présence effectuera l’attaquant. Car, comme l’a spécifié un collègue, être habillé ne veut pas nécessairement dire jouer. Drouin pourrait très bien revêtir son uniforme et réchauffer le banc pendant une grande portion de la rencontre.

D’ailleurs, on peut se demander si l’absence de Kaiden Guhle, blessé pendant la troisième période du match en Floride, n’a pas un peu forcé la main de St-Louis. S’il n’a pas voulu répondre à la question dans la portion francophone de son point de presse, il a répondu « probablement, oui » du côté anglophone.

En laissant Drouin sur la passerelle, St-Louis aurait dû se débrouiller avec une formation de 11 attaquants et six défenseurs. C’est un peu mince.

On ne sait pas encore ce qui s’est réellement passé dans le cas de Drouin, ce qui a mené à son absence. Cependant, il n’y a pas que son entraîneur qui l’a rencontré. Les autres vétérans de l’équipe ont aussi tenu une discussion avec lui.

«C’est notre coéquipier et notre ami. On ne le laisse pas aller voir les entraîneurs en se disant qu’on va voir ce qu’il va faire, a indiqué Mike Matheson. On se parle en équipe, en groupe. Ce n’est pas quelque chose d’intentionnel, mais c’est arrivé. Et c’est quelque chose qu’on n’accepte pas dans le vestiaire.»

Après l’entraînement, Drouin a fait de longues minutes de temps supplémentaire en compagnie de Jake Allen et de quelques entraîneurs.

Guhle blessé

Guhle, disions-nous donc, ratera la rencontre de ce soir. Il s’est blessé en chutant lourdement contre la rampe, les pieds en premier, lorsque mis en échec par Colin White. Avant de se relever, il s’est tenu le genou gauche. C’est une blessure à ce même genou, également subie en Floride, qui lui a fait rater 23 matchs en janvier et février.

Ce qui est curieux dans ce dernier feuilleton sur l’infirmerie du Canadien, c’est que Guhle a effectué quatre autres présences après être retraité au vestiaire quelques instants.

«Je ne sais pas si c’était sa décision de continuer à jouer l’autre soir. Il avait l’air correct. Je coache un match. Je n’ai pas le temps de savoir qui est celui qui a pris la décision», a martelé St-Louis.

Une performance à racheter

Bref, face au Lightning, le Canadien tentera de racheter sa pitoyable performance de jeudi.

«C’était un match frustrant. Dans plusieurs facettes du jeu, on n’était pas au niveau où on souhaite être», a déclaré Matheson, auteur du premier but du match face aux Panthers.

«On montre qu’on est capable de marquer des buts. Il faut resserrer les choses défensivement. On s’est perdu de ce côté», a analysé St-Louis.

«Ce qu’il y a bien de cette ligue, c’est qu’il y a 82 matchs. Alors, tu as toujours une occasion pour te replacer. Ce soir, c’est ce qu’on va essayer de faire», a-t-il poursuivi.

Samuel Montembeault obtiendra un troisième départ consécutif.

«Ça n’arrive pas souvent qu’un entraîneur enlève son gardien et le ramène après (plus tard dans le match). Je trouve qu’il a très bien géré cette tâche-là», a expliqué St-Louis.

Formation probable du Canadien

RHP-Suzuki-Ylonen

Gurianov-Tierney-Anderson

Pitlick-Belzile-Hoffman

Drouin-Richard-Pezzetta

Matheson-Savard

Edmundson-Barron

Kovacevic-Wideman

Montembeault

Allen