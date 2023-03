MONTPETIT, Denise



De Beauharnois, le 15 mars 2023 à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Denise Montpetit.Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle Thibeault-Montpetit (feu Éric Auger), son gendre Martin Langlois, ses petits-fils: Cédric et Guillaume Auger (Valérie Bélanger), son frère et ses soeurs: Clairette (Jean-Claude Lussier), feu Monique, Jean (Andrée Roy) et Diane, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Elle sera exposée le samedi 25 mars 2023 de 12h30 à 14h30 au:STÉPHANE GENDRON110 RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7Une liturgie de la Parole suivra à 14h30 en la chapelle du salon. Elle reposera au cimetière St-Clément de Beauharnois.