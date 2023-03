«Aller simple vers l’inconnu» de Benoit Picard: de belles aventures pour Rosalie et Liam

Très heureux du succès de son premier roman, Aller simple vers l’inconnu, qui s’est vendu à plus de 6000 exemplaires en moins de six mois, Benoit Picard récidive ce printemps avec de nouvelles péripéties et de grandes quêtes pour Rosalie et Liam, héros de ses aventures. Rosalie rentre du Pakistan plus tôt que prévu en raison de symptômes inhabituels. Son amie Clara insiste pour qu’elle fasse un test de grossesse. Il s’avère positif... et sa vie changera à tout jamais.

Jusqu’à l’horizon

Benoit Picard

Éditions Hurtubise

226 pages

Grande révélation: Rosalie est enceinte de Liam, le bel Australien rencontré en voyage et atteint d’une maladie incurable. Dans le roman, Benoit Picard raconte les aventures de Rosalie et Liam en voyage, alternant avec la vie de Rosalie à son retour au Québec. Un retour mouvementé puisqu’elle partira pour l’Amérique du Sud avec Clara, à 23 semaines de grossesse.

Rosalie parviendra-t-elle à retrouver cet homme qui n’a pas de cellulaire, n’est pas présent sur les réseaux sociaux et se trouve toujours quelque part dans le monde, sur la route, pour ne pas être vu comme un mourant par ses proches? Et si elle le retrouve, dans quel état sera-t-il?

Benoit Picard, en entrevue, révèle qu’il ne s’attendait pas à connaître autant de succès avec son premier roman. Il avait d’ailleurs écrit le deuxième tome avant même que le premier soit publié.

«J’ai écrit la suite en parallèle de l’édition du premier. J’ai fini de l’écrire avant la sortie du premier tome. Je ne savais même pas si la suite allait être publiée ou si le premier allait avoir du succès. Ça a été un saut dans l’inconnu!» partage-t-il.

La mort, l’instant présent

Dans Jusqu’à l’horizon, Benoit aborde aussi des thèmes fondamentaux, à travers la maladie de Liam: la mort, l’importance de vivre dans l’instant présent, ce qu’on laisse derrière soi.

«Je voulais aborder jusqu’où on est prêt à aller pour suivre notre cœur, pour aller au bout de nos ambitions. Pour Rosalie, c’était un nouveau saut dans le vide en décidant de reprendre la route.»

«Pour elle, c’était important de saisir l’instant présent. C’était important de se dire que malgré la vie, malgré les obligations, c’est peut-être la seule opportunité qu’on va avoir. Rosalie devait partir pour essayer de retrouver Liam.»

Le romancier ajoute que Liam s’est lui aussi remis en question, s’est demandé si ce qu’il avait fait dans sa vie, c’était correct. «Pour lui, c’était aussi l’instant présent, en plus de faire face à sa propre fatalité: qu’est-ce qu’il laisse derrière lui?»

Benoit Picard invite ses lecteurs à suivre les aventures de Rosalie, un peu partout sur la planète.

«L’Amérique latine m’a beaucoup inspiré, entre autres le Mexique. La péninsule du Yucatan, c’est vraiment un endroit que j’ai adoré. J’y suis allé six fois. J’adore la culture là-bas. Ça m’a inspiré à apprendre l’espagnol.»