LUSSIER, Léon



Le 16 février 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Léon Lussier, fils de feu Armand H. Lussier et de feu Marie-Jeanne Campbell.Il laisse dans le deuil sa deuxième épouse, Danielle Guy, ses enfants Pierre (Sophie Morin) et Judith (Alain Bélanger), ses petits-enfants Mylène (Charles Desrosiers) et Germain (Sophie Moreau), de même que tous les membres de la famille Lussier, ceux de la famille de sa première épouse (feu Stella Dubé) et ceux de la famille Guy ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 Av. des Perron, Laval, H7J 1G2 le lundi 12 juin 2023 de 9h à 11h. Une cérémonie et un goûter suivront.Des dons à sa mémoire peuvent être faits à la Société canadienne de la sclérose en plaques (section région de Québec).