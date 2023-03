Difficile d’en offrir plus

Quand on se rend chez un pourvoyeur, c’est pour y capturer de beaux spécimens et y passer du bon temps.

À 78 km au nord-ouest de la municipalité de La Tuque, via une route forestière parfaitement carrossable, on retrouve un site que je qualifie de « Club Med de la pêche ».

Un peu d’histoire

Quand le peuple cri a découvert cet emplacement, il l’a baptisé Némiskau, appellation qui signifie « là où le poisson abonde ». Ce lieu est devenu par la suite, comme plusieurs autres endroits poissonneux, un club privé réservé à des membres bien nantis.

Après le « déclubage », quelques propriétaires se sont succédé pour y ériger une pourvoirie. En 2002, un homme d’affaires passionné l’a acquis pour en faire une destination haut de gamme.

Peggy Roberge, qui a œuvré tout au long de sa vie dans le monde de l’automobile, souhaitait réorienter sa carrière et relever de nouveaux défis. Ayant toujours pratiqué la chasse et la pêche avec son conjoint, elle décide de se lancer et d’acquérir Némiskau en 2019.

Mouchetée

Sur ce domaine de 32 km2, l’omble de fontaine est roi et maître. Il colonise neuf plans d’eau. Bien qu’on enrichisse ces eaux en y ajoutant plus de 25 000 poissons par année, sachez qu’il y a une population indigène bien établie qui cohabite avec les nouveaux arrivants mesurant de 12 à 15 pouces. De gros spécimens avoisinant les 2 kg sont déjoués à quelques reprises annuellement.

Le lac Québec est, pour sa part, l’hôte de grosses truites. La clientèle peut s’y rendre en mai et en juin moyennant un supplément. Lors de ma dernière visite, en 2018, j’y avais soutiré un trophée de 2,3 kg.

Les manieurs de canne qui se donnent la peine d’essayer d’attraper leur limite de 10 mouchetées, sans toutefois y arriver, reçoivent quelques poissons pour compléter leur quota, le cas échéant.

Toutes les techniques traditionnelles rapportent leur lot de dividende. Comme partout ailleurs, lorsque les nappes d’eau se réchauffent, il faut exploiter la proximité des bas-fonds et des structures. Lors de notre passage à la fin d’août, l’offrande la plus productive a été la Lake Special avec un bas de ligne d’un mètre et un ver de terre. Elle est également connue sous le nom de Banane.

Autres défis

Les pêcheurs peuvent aussi se lancer aux trousses des touladis et des moulacs du lac Rose et du plan d’eau face à l’auberge, le Pal. Ils peuvent déjouer un total de deux poissons de ces espèces qu’ils auront attrapés à la traîne avec des cuillères métalliques, des cuillères et bas de ligne, des poissons nageurs, des streamers sur canne à mouche, etc., ou des dandinettes jumelées à un leurre souple.

Le poids moyen des truites grises fait osciller la balance entre 2 et 3 kg. Un astucieux sportif a franchi, pour sa part, les 6 kg en 2020. Pour ce qui est de l’amalgame entre un touladi et une mouchetée, la moulac, le record pour la saison 2022 a été de 3,8 kg.

Les infrastructures

Sur le plan de l’hébergement, la clientèle peut résider dans l’un des 20 chalets pouvant accueillir de 2 à 26 convives. Il y a également 24 unités en pavillon. Le tout est coté 4 et 5 étoiles, et chaque chambre est équipée de sa propre salle de bain. Une attention spéciale a été apportée pour accroître l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les invités ont le choix d’opter pour un forfait américain, européen ou familial où c’est gratuit pour les enfants de 15 ans ou moins. Peu importe le plan choisi, l’embarcation motorisée et l’essence sont incluses.

En 2023, le site délaissera l’énergie fossile avec génératrice pour passer à l’électrification complète via Hydro-Québec. Deux bornes pour recharger les voitures électriques seront également installées sur les lieux.

Une vaste salle à manger de 200 places, proposant de délectables plats gastronomiques, permet au Némiskau de se démarquer comme une des meilleures tables de la Haute-Mauricie. Ils ont d’ailleurs déjà été médaillés pour leurs réalisations culinaires.

Un bar, une salle de réception pour 150 personnes, une chapelle pour renouveler ses vœux ou célébrer une cérémonie, une buanderie et une boutique complètent le tout.

Pour le plaisir

On retrouve sur place cinq spas, des soins de massothérapie, un sauna et un impressionnant parc aquatique flottant de 25 mètres de longueur sur 35 de largeur.

Après l’activité de prélèvement, pour se changer les idées et s’amuser, on peut aussi faire du canot, du pédalo, de la planche à pagaie, du kayak, de la randonnée pédestre, une chasse au trésor, du volleyball, du basketball, du trampoline, de la pétanque, de la cueillette de champignons et de bleuets, assister à de gros feux d’artifice lors des congés du 24 juin, du 1er juillet et de la fête du Travail, etc.

De nombreux amateurs de VTT transitent vers ce site pour se délecter et faire une pause.

Service

« Je peux heureusement compter sur l’aide d’une équipe chevronnée de 12 employés ainsi que sur mon époux Gilles et mes fils Philipe et William pour faire vibrer la clientèle au rythme de leurs passions et de leurs attentes », explique Peggy, qui avoue avoir la tête pleine de projets.

