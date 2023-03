Duo de trempettes pour les crudités: cari et oignon

Les crudités accompagnées d’une trempette maison, c’est une façon facile de manger plus de légumes. D’autant plus que les enfants raffolent des légumes crus et qu’ils peuvent nous aider à faire les trempettes. Les plus petits pourront mélanger les ingrédients, les plus grands préparer toute la recette !

Préparation : 20 min

Donne 125 ml (1⁄2 tasse) pour chaque trempette

Se conserve 5 jours au réfrigérateur dans un contenant hermétique

INGRÉDIENTS

Crudités, au choix

Craquelins ou croustilles, au choix

Trempette au cari

60 ml (1⁄4 tasse) de mayo

60 ml (1⁄4 tasse) de yogourt grec nature

7,5 ml (1⁄2 c. à soupe) de poudre de cari

zeste d’une lime

jus de 1⁄2 lime

poivre et sel

Trempette à l’oignon

1 gros oignon jaune, haché finement

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

60 ml (1⁄4 tasse) de mayo

60 ml (1⁄4 tasse) de yogourt grec nature

poivre et sel

PRÉPARATION

Dans un contenant muni d’un couvercle hermétique, mélanger tous les ingrédients pour la « Trempette au cari ». Assaisonner au goût. Réserver au réfrigérateur.

Dans une poêle, faire caraméliser l’oignon dans l’huile environ 15 minutes. Saler et poivrer. Déposer dans un contenant hermétique. Réfrigérer environ 1 heure.

Dans un contenant muni d’un couvercle hermétique, mélanger les oignons, la mayonnaise et le yogourt grec. Assaisonner au goût. Réserver au réfrigérateur.

Servir les trempettes avec des crudités et des craquelins, au choix.

Les conseils de Science et Fourchette

Une trempette avec des crudités est une collation idéale à servir au retour de l’école, juste avant le souper ! L’idéal est de préparer des crudités déjà coupées et de les conserver au frigo dans un contenant hermétique.