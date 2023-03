ST-JEAN,Liliane



À Brossard, le 26 février, à l'âge de 79 ans est décédée Liliane St-Jean, épouse de feu Claude Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ghyslain (Annie Béland) et feu Sophie (Yannick Garand), ses petits-enfants Louis, Kim, Charles, Vincent et Rosaline, sa belle-soeur Liette (Claude Rioux), neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900dimanche le 26 mars 2023 de 12:00 à 16:00. Les funérailles auront lieu dans la chapelle de La Maison Darche à 16:00.