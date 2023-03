En mode lecture: au cœur de la tourmente

Pour survivre, les habitants d’une petite ville des États-Unis vont choisir de s’isoler du reste du monde. Une histoire bouleversante sur fond de pandémie.

Terminé en janvier 2006, ce livre nous plonge en pleine pandémie. Pas celle qu’on vient de traverser, bien sûr, mais celle qui aurait fait entre 20 et 50 millions de victimes vers la fin de la Première Guerre mondiale.

On se retrouve donc en 1918 et la grippe espagnole a commencé à faire pas mal de morts un peu partout aux États-Unis. Mais à Commonwealth, une petite ville perdue en plein bois de l’État de Washington, on est bien décidé à tenir la maladie à distance. Et pour y parvenir, une quarantaine a été décrétée : désormais, plus personne ne peut entrer dans la ville ni en sortir. Des sentinelles armées ont même été chargées d’éloigner quiconque tenterait de s’en approcher.

Un choix cornélien

Philip Worthy, 16 ans, fera partie des hommes qui se sont portés volontaires pour monter la garde. En tant que fils adoptif du fondateur de la ville, il ne voit pas comment il pourrait en être autrement.

La faute à pas de chance, il sera en faction lorsqu’un soldat n’ayant rien mangé depuis deux jours se présentera aux portes de Commonwealth. En temps normal, il l’aurait aidé sans se poser de questions. Mais là, l’homme souffrant visiblement d’une mauvaise grippe, Philip devra prendre une décision. Et vite, car il y va du salut de tous ses concitoyens.

Ce qu’on a adoré de ce roman, c’est l’atmosphère, la façon dont l’auteur a réussi à faire revivre une époque marquée par la guerre, les grèves des travailleurs sous-payés, les Wobblies ou ceux qu’on surnommait les «Orateurs des 4 minutes». Un bijou.

