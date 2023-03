MARION, Colette, s.s.a.



À La Maison d'Esther, Lachine, le 8 mars 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée soeur Colette Marion, s.s.a. Originaire de Saint-Henri de Mascouche, elle était la fille de feu Adrien Marion et de feu Thérèse Perreault.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses soeurs : Louise (René Michaud), Christiane (feu Richard Bourgoin), sa "troisième soeur", Rita Gauthier, Marie-Line, Geneviève, Christian (nièces et neveu), sans oublier tous les autres membres de sa famille et ses nombreux amis.Les funérailles auront lieu à la chapelle de747 avenue Esther-Blondin, Lachinele mardi 21 mars 2023 à 13h30. La famille sera accueillie à partir de 12h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.