Floride: cinq activités abordables pour les petits et les ados

Vous connaissez cette question qui revient comme un ver d’oreille, qui parfois vous stresse et vous donne le tournis: «Maman, qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui?». C’est encore pire quand c’est les vacances, car il y a beaucoup d’heures à meubler pour ces chers enfants ! On ne peut pas les obliger à faire des châteaux de sable chaque jour.

Que diriez-vous de les initier à la plongée en apnée dans les plus beaux sites de la Floride ou alors de faire une balade à cheval en famille?

Avez-vous pensé à les inscrire à un cours de surf ou à leur faire découvrir le tubing, c’est-à-dire l’art de se laisser glisser, grâce à une chambre à air, sur l’une des plus belles rivières de la Floride?

Surprenez votre progéniture et réveillez l’Indiana Jones qui sommeille dans le cœur de vos enfants: allez faire de la tyrolienne en plein cœur d’une jungle floridienne à Miami. Sensations fortes garanties!

Bref à l’occasion du congé scolaire et des vacances de Pâques qui arrivent à grands pas, voici cinq activités super amusantes, dépaysantes, qui ne coûtent pas les yeux de la tête et qui amuseront petits et grands.

Plongée en apnée

PHIL FOSTER PARK, RIVIERA BEACH

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Si vos enfants sont curieux et rêvent d’observer des poissons exotiques, emmenez-les faire de la plongée en apnée au Phil Foster Park, connu aussi sous le nom de Blue Heron Bridge.

De prime abord, l’endroit ne paie pas de mine à cause de son stationnement et du pont en béton qui le domine. Mais attendez de voir la vie marine qu’il abrite: raies, tortues, hippocampes, pieuvres, mérous géants, lamantins et poissons multicolores. Elle est si riche que certains n’hésitent pas à la qualifier de l’un des meilleurs sites au monde pour la plongée.

Photo fournie par Michael Patrick O’Neill

Pour ne rien manquer de cet univers fascinant à quelques mètres de la plage, parcourez le circuit formé de récifs artificiels, où s’agglomèrent toutes sortes de poissons tropicaux. Enfin, n’hésitez surtout pas à nager sous le pont, à proximité des piliers, là où ils se retrouvent en grand nombre. Petit conseil: pour avoir une meilleure visibilité, optez pour la marée haute!

♦ Entrée : gratuite

PEANUT ISLAND, RIVIERA BEACH

Photo fournie par Discover the Palm Beaches

À proximité du Phil Foster Park se trouve Peanut Island, un autre lieu de prédilection pour la plongée en apnée que vos enfants adoreront. Pour vous y rendre, prenez le Taxi Boat pour un court trajet de 10 minutes. En face de la plage, du côté est de l’île, sont installés des rochers artificiels. C’est là qu’affluent, dans des eaux peu profondes, de magnifiques poissons. Ne soyez pas surpris si vous apercevez quelques animaux à quatre pattes dans l’eau, les chiens sont admis sur l’île.

♦ Entrée : gratuite. Taxi Boat : Riviera Beach Marina Village, 18 $ pour les adultes et 9 $ par enfant.

JOHN PENNEKAMP CORAL REEF STATE PARK, KEY LARGO

Pour nager dans des bancs de poissons aux couleurs chatoyantes, rendez-vous à Key Largo, à une heure de Miami au John Pennekamp Coral Reef State Park. Ce secteur est tout à fait approprié pour petits et grands qui veulent s’initier à la plongée en apnée. Après une heure et demie de bateau (entre trois et huit miles au large de la côte), vous atteindrez des aires protégées, de 5 à 15 pieds de profondeur.

Si le temps s’y prête, votre capitaine vous mènera là où à 25 pieds de profondeur se cache le Christ of the Abyss, une statue de bronze de neuf pieds.

♦ Coût : 38,95 $ par adulte (35 $ pour les moins de 18 ans)

Cours de surf

Photo fournie par Marie Poupart

Vos adolescents sont friands des sports de planche? Avez-vous pensé à les initier au surf ? Plusieurs muni-cipalités proposent des cours de surf en Floride, mais pour s’assurer de pouvoir surfer la vague, il vaut mieux se rendre dans la région de Cocoa Beach, à deux heures au nord de West Palm Beach, là où les vagues sont constantes. Plusieurs boutiques de surf offrent des cours, en plus de faire la location de planches. La plus connue est indéniablement le Ron Jon Surf Shop et son école de surf où on a le choix entre des leçons privées ou en groupe sur la plage de Cocoa Beach. Une visite de cet immense magasin vaut aussi le détour, car il regorge de planches, d’objets décoratifs, de vêtements, et de gadgets de toutes sortes. Étonnamment, c’est ouvert toute l’année, 24 h sur 24!

♦ Coût : 65 $ de l’heure

Descente d’une rivière

L’une des activités les plus accessibles et qui risque de plaire à tous est le tubing. Se laisser glisser sur une chambre à air, et dériver doucement sur une rivière en admirant le paysage. Bien sûr, rien ne vous empêche de vous arrêter et de plonger avec masque et tuba pour découvrir la vie qui s’y cache. Il y a plusieurs cours d’eau où vous pourrez vous adonner au tubing. Le plus beau circuit est celui d’Ichetucknee Springs State Park dans la région de Gainesville, long de 10 km. C’est d’abord pour la clarté de l’eau, mais également pour sa flore et sa faune riches et variées. Dans la région d’Orlando se trouvent également d’autres rivières magnifiques comme Blue Springs State Park, Rock Springs Run at Kelly Park et même Rainbow Springs State Park, où l’on peut rêver porté par le courant...

♦ Prix : De 5 à 6 $ par véhicule

Jouer dans les arbres

Photo tirée du Facebook de Jungle Island

Le parc Treetop Trekking à Jungle Island, près du centre-ville de Miami, saura combler les ardeurs de vos petits intrépides!

Inauguré à l’automne 2022, il s’agit d’un parcours dans les arbres en plein cœur de Jungle Island reconnue pour sa végétation luxuriante et ses animaux exotiques.

Ainsi vous pourrez profiter de cette belle nature où sont installés des jeux amusants comme des ponts suspendus, des balançoires de Tarzan, des rondins de bois, des traversées de câbles et des tyroliennes qui passent au-dessus d’une chute!

Le choix comprend cinq parcours pour adultes avec divers degrés de difficulté, et même un parc réservé aux enfants de trois ans et plus.

C’est une compagnie québécoise – Arbraska/Groupe Trekking – qui est derrière ce projet, en collaboration avec Jungle Island. Cette entreprise possède cinq parcs d’aventure Arbraska au Québec et sept parcs Treetop Trekking en Ontario.

♦ Coût : 19,99 $ à 74,99 $ selon l’âge et le parcours

Équitation

Photo fournie par Marie Poupart

Savez-vous qu’il est possible de faire de l’équitation en famille au bord de l’océan? À environ une heure au nord de West Palm Beach, Tours on Horseback propose des promenades à cheval avec guide sur la plage Frederick Douglas Memorial Park, à South Hutchinson Island. Votre guide se fera un plaisir d’immortaliser ce moment magique avec sa caméra. Autre avantage de cette activité, elle se pratique sur une plage quasi sauvage, très peu fréquentée. Cette aventure équestre avec accompagnateur vous rassurera tout en vous procurant un grand sentiment de bonheur et de liberté.

♦ Coût : 50 $ par personne