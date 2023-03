«Jolene & The Gambler»: Annie Blanchard et Maxime Landry chantent Dolly Parton et Kenny Rogers

Annie Blanchard et Maxime Landry font revivre la complicité qui unissait Dolly Parton et le regretté Kenny Rogers en chantant leurs plus grands succès. Les 24 et 25 mars, les deux amis fouleront la scène du Cabaret du Casino de Montréal dans un spectacle à grand déploiement digne de ces deux monstres sacrés du country américain.

Annie et Maxime amorcent ainsi officiellement leur tournée «Jolene & The Gambler – Le country de nos idoles» dans la métropole et ils seront de passage au Théâtre Capitole de Québec le 2 avril. Une soixantaine de dates figurent à leur agenda au cours des 12 prochains mois.

Sous les projecteurs, les deux ex-Académiciens proposent les 14 pièces de l’album «Jolene & The Gambler», lancé lors de la plus récente édition du Festival de Saint-Tite, ainsi que des classiques de légendes de la chanson d'ici et d'ailleurs.

«Dans le même ordre d’idées que l’album, on a mis le paquet pour que ça marche sur scène, pour que ce soit beau, que ça sonne et que ça look à l’image de Dolly et Kenny», a dit Maxime Landry à l’Agence QMI, rappelant que son amitié avec Annie est née quand Renée Martel les a réunis pour un de ses spectacles, il y a une décennie. «Ça a cliqué tout de suite entre nous et on s’était dit qu’il fallait qu’on ait un spectacle ensemble, car on est complémentaires à plusieurs niveaux. C’est sûr que c’est ma Dolly!»

PHOTO COURTOISIE

Élégants comme Dolly et Kenny

«On propose un "show" à grand déploiement, on est six musiciens sur scène, on a un gros décor, on change de costumes et on est chics comme Dolly et Kenny. C’est le genre de tournée que j’ai faite avec "Star Académie", la grosse machine. Et proposer un "show" avec des reprises que tout le monde connait et aime encore, je peux te dire que le party est déjà installé à la première toune, c’est extraordinaire.»

L’auteur-compositeur-interprète beauceron croit que le spectacle pourrait même être présenté en résidence dans un lieu de diffusion où les touristes affluent. «Une fois que la tournée est faite, l’idéal serait de s’installer quelque part.»

Annie et Maxime reprennent également des classiques d’artistes country comme Paul Daraîche, Renée Martel, Willie Nelson et Patrick Norman sur scène, afin de ratisser large, d’ajouter des chansons en français et de mettre la table pour leur prochain opus.

PHOTO COURTOISIE

Au moment de jaser avec l'artiste de 35 ans, il était justement en studio avec Annie pour enregistrer les pièces de leur effort studio «Le country de nos idoles», qui sera dévoilé encore une fois à Saint-Tite et qui comprendra des pièces de ces autres artistes qui, à l’instar de Dolly Parton et de Kenny Rogers, ont marqué leur parcours, à la fois personnel et artistique.

Grâce à sa boite Productions Le Veilleur, Maxime Landry est de plus en plus producteur et il ne manque pas de boulot parce qu’il s’en crée lui-même. «Je travaille fort! C’est mon petit côté beauceron!» Il planche en parallèle sur son prochain album de compositions originales, qui sera lancé au début de 2024.

«J’ai des chansons qui dorment en ce moment dans des livres à la maison et j’ai des maquettes enregistrées sur mon téléphone, je ne peux pas mettre l’auteur en moi de côté.»