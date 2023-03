Si les érables ont commencé à couler, il y en a d’autres qui commencent à manquer de jus. Dans le sport, c’est connu, on gagne en équipe et, aussi, on mange des volées en équipe. On ne tiendra pas compte du curieux revers de 9 à 5 encaissé jeudi en Floride. C’était comme si deux enfants s’étaient déguisés en gardiens de but sous les palmiers.

Après dix minutes de jeu, je me suis dit : « Si ça continue comme ça, ça va finir 39 à 41. » Ça rentrait de partout. La situation s’est corrigée d’un côté, mais pas de l’autre. Fallait voir et entendre l’attitude et les tentatives d’explication de Martin St-Louis après le match. Il en faisait pitié parce qu’il n’y avait rien à dire. Quand tu perds 7-3 après une période, tu devrais avoir le droit de déclarer forfait et t’en aller à l’hôtel.

Non, le vrai message de la semaine est venu lundi au Centre Bell alors que l’Avalanche du Colorado a vite démontré ce qu’est un vrai bon club de hockey.

À L’ÉCOLE

Une véritable leçon de contrôle collectif de la rondelle. Pour des partisans c’était souffrant de voir son équipe être dominée dramatiquement et de façon aussi autoritaire, mais pour qui aime le beau hockey, la démonstration était tout simplement complète.

Si jamais, dans son travail de reconstruction, Martin St-Louis veut donner un bel exemple de maîtrise, de jeu de passes, de positionnement, il devrait garder la vidéo de la première moitié de ce match où le Canadien n’ont pas dirigé 10 tirs au filet tout en en encaissant près d’une trentaine.

Résultat : défaite de 8 à 4. Oui, une belle leçon pour les jeunes et même moins jeunes de l’équipe de Montréal, qui ont bien vu qu’il reste des croûtes à manger avant d’aller jouer dans la cour des grands.

De l’enclave