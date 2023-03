«La Voix» : Roxane Bruneau, prête à s’assoir dans un fauteuil rouge

Cinquième coach de «La Voix», Roxane Bruneau a eu énormément de plaisir avec ses candidats de «La deuxième Voix». Avant de participer au quart de finale de la neuvième saison, le 26 mars prochain, durant lequel sera dévoilé le gagnant de ce concours parallèle, elle dresse un bilan très positif de son expérience.

«J’avais quand même une pression qui venait avec le fait de coacher des jeunes talents, a-t-elle précisé en entrevue. Ça ne fait pas trente ans que je suis dans ce métier, mais j’ai finalement peu beaucoup de plaisir.»

Pour «La deuxième Voix», elle devait recruter six candidats parmi ceux qui n’avaient pas été retenus durant les auditions à l’aveugle. Des choix plus difficiles à faire qu’elle ne le pensait. «Les saisons précédentes, quand je regardais l’émission à la maison, je me demandais parfois pourquoi les coachs ne s’étaient pas retournés sur certains candidats, mais ce que le chanteur réussit à nous faire ressentir en direct est différent de ce qu’on voit à la télé. Il se passe quelque chose d’indescriptible quand tu entends un artiste en vrai.» Elle prend comme exemple Sébastien, qu’elle a recruté dans son équipe. «Il a peut-être moins de technique qu’un autre, il commence dans ce milieu, mais c’est pur quand il chante. Il va vraiment chercher le public. Si tu viens me chercher avec l’émotion voulue, ça va marcher.»

Pertinence

Même si elle n’est pas la plus technicienne des chanteuses, Roxanne Bruneau a su prodiguer des conseils pertinents et judicieux à ses candidats pour avancer et s’améliorer. «Quand j’ai eu du fun, c’est aussi en lien avec ma performance. J’avais peur de ça. Finalement, j’ai complètement oublié les caméras et les contraintes de tournage. On me disait qu’on devait arrêter, mais je serais resté encore longtemps avec les candidats. Je me suis découvert un nouveau talent, et peut-être même une nouvelle passion pour aider les jeunes.»

L’autrice-compositrice-interprète avoue même se sentir prête pour occuper un des fauteuils de coach officiels de «La Voix». «Maintenant que je sais comment ça fonctionne, j’aimerais vivre cette expérience. Si quelqu’un de la production lit cet article, appelez-moi!»

Cette expérience lui a aussi permis d’apprendre sur elle et lui a apporté une certaine assurance. «Ça m’a donné du galon. Je dis souvent que je fais partie de la relève, mais plus vraiment. J’ai ma place, mais je ne le réalise pas. J’ai toujours autant de fun quand j’embarque sur scène, je suis toujours aussi nerveuse quand je fais une télé, mais ça m’a donné confiance en moi sur d’autres aspects de ma carrière. Je sais que je peux donner des conseils et aider des jeunes qui veulent faire ce métier.»

Fin de tournée

Roxane Bruneau se prépare activement pour monter prochaine sur la scène du centre Bell et du centre Vidéotron, pour les deux derniers spectacles qui marqueront la fin de sa tournée «Acrophobie». «C’est un accomplissement pour moi. Et je veux donner un gros spectacle comme on n’en a jamais vu au Québec. Les gens paient leurs billets, ils se déplacent, ils dépensent pour le stationnement, le restaurant... Je veux leur en donner pour leur argent, mais je ne dévoile rien à l’avance, je veux garder le secret du contenu jusqu’au bout.»

Les finalistes vus par leur coach

Livia St-Pierre : «Elle a 15 ans, c’est l’enfant prodige. Elle a beaucoup de technique pour son âge. Quand elle arrive, elle est préparée. J’ai très peu de notes à lui donner parce qu’elle a déjà tout ce qu’il faut dans son bagage. Elle a une belle confiance sur scène, mais parfois, elle interprète la confiance. Il va falloir qu’elle trouve sa source à elle, mais elle n’est pas loin.

Sarah Vanderzon : «Elle a sa couleur, une belle voix un peu feutrée. C’est une autrice-compositrice-interprète qui a une carrière devant elle, le problème est qu’elle n’y croit pas. J’étais comme elle à mes débuts, je n’y croyais pas vraiment, je ne prenais pas mes applaudissements. Il faudrait juste qu’elle perde ce syndrome de l’imposteur.

Sébastien Méloche : «C’est une petite pépite. Je pense qu’il va devoir gagner de la confiance en lui, et être moins crispé sur scène. Beaucoup de gars se cachent derrière leur guitare sur scène. Mais je pense qu’il a tout : la voix, la gueule et le charisme.»

Jusqu’au 24 mars, à 23 h 59, le public a la possibilité de choisir le gagnant de «La deuxième Voix» sur TVA+. Le nom du gagnant sera dévoilé en direct, lors du second quart de finale de «La Voix», le 26 mars prochain.