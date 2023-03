Lane Hutson, Joshua Roy, Rhett Pitlick: soirée faste pour les espoirs du CH

Le spectaculaire espoir du Canadien de Montréal Lane Hutson a inscrit son nom dans la légende des Terriers de l’université de Boston, samedi, en jouant les héros en prolongation lors de la finale de l'association Hockey East.

Le choix de deuxième ronde au dernier repêchage a permis aux siens d’être couronnés en enfilant l’aiguille à l’aide d’un tir des poignets voilé en période supplémentaire.

Les Terriers ont ainsi battu les Warriors de Merrimack 3 à 2. Et devinez qui a marqué les autres filets de l’équipe bostonnaise? Devin Kaplan, et nul autre que Lane Hutson.

Le petit et habile défenseur a ainsi été nommé joueur par excellence du tournoi, une énième récompense depuis le début de la saison. Il a aussi égalé le record de Brian Leetch pour le plus de points en une saison par un arrière de moins de 19 ans, avec 47.

Les Terriers participeront ainsi au Frozen Four, qui réunit les meilleures équipes collégiales au pays.

Voyez son but gagnant dans la vidéo ci-dessus et son premier but dans la vidéo ci-dessous.

Pitlick impressionne

On entend peu souvent parler de Rhett Pitlick, le frère cadet de Rem. Le choix de cinquième ronde en 2019 n’a pas produit à un rythme hors du commun cette saison, mais il a retenu l’attention en marquant un but de toute beauté samedi.

L’attaquant des Golden Gophers de l’université du Minnesota a été l’un des trois buteurs des siens dans une défaite de 4 à 3 face aux Wolverines de l’université du Michigan, en finale de la conférence Big Ten.

Pitlick a déculotté le défenseur Steven Holtz à l’aide d’une série de feintes spectaculaires. Ce dernier s’est retrouvé les quatre fers en l'air pendant que l’espoir du Tricolore trouvait le fond du filet grâce à un tir des poignets véloce.

Par ailleurs, tout comme Pitlick, Sean Farrell et son équipe ont subi la défaite en finale. L’université Colgate est devenue championne de la conférence ECAC en disposant de l'université Harvard 3 à 2.

Encore Joshua Roy

Plus près de chez nous, le Québécois Joshua Roy n’a eu aucune pitié pour les Foreurs de Val-d’Or devant leurs partisans.

Le joyau du Canadien a réussi un tour du chapeau naturel en première période et a récolté deux autres mentions d’aide dans une victoire de 9 à 1 du Phoenix de Sherbrooke.

Ses coéquipiers Justin Gill (quatre mentions d’aide) et Ethan Gauthier (deux buts, une mention d’aide) se sont aussi amusés aux dépens de l’équipe de l’Abitibi.

Cette saison, Roy a récolté 41 buts et 90 points en 52 matchs.