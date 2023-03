Laurence St-Germain gonflée à bloc pour la prochaine saison

Victime d’une chute dans la deuxième manche aujourd’hui à l’occasion de la finale de la Coupe du monde de ski alpin disputée à Andorre, Laurence St-Germain n’a pas connu la fin espérée, mais elle trace un bilan positif de cette saison qui l’a couronné championne mondiale.

«Je ne les ai pas tous atteint, mais j’ai coché quelques bons objectifs qui me rendent fière, a mentionné la slalomeuse. En début de saison, je souhaitais obtenir mon premier podium en carrière et c’est mission accomplie même si je ne pensais pas que ça se passerait au championnat mondial et par une victoire en plus.»

Cette fin de saison où elle a remporté l’or au mondial et signé son meilleur résultat en Coupe du monde avec une 5e place à Are en Suède laissent entrevoir de belles choses pour la prochaine campagne. «Il s’agit d’une grosse, grosse motivation pour la prochaine saison, a-t-elle déclaré. Je vais travailler ma constance pour rivaliser avec les meilleures. La confiance acquise au mondial m’a permis d’attaquer le début de parcours en ayant confiance mon ski et sans me poser de questions. Même si j’ai chuté aujourd’hui, j’ai aimé mon approche et la façon dont j’ai attaqué lors de deux descentes.»

Cette confiance a été chèrement acquise pour St-Germain qui n’a pas connu le début de saison escompté. La contribution de sa préparatrice mentale a été essentielle. «Malgré un mauvais départ, elle m’a aidé à ne pas trop me décourager et a tenté de trouver des solutions, a-t-elle raconté. Son travail a été un gros facteur dans mon cheminement. Le déclic s’est produit en République tchèque quand j’ai obtenu une 7e place. Avec beaucoup de vidéos, j’ai réalisé ce qui me manquait pour rivaliser avec les meilleures.»

«Ce fut une saison au cours de laquelle j’ai appris beaucoup, de poursuivre la résidante de Saint-Férréol-les-Neiges. Même si ça fonctionnait bien à l’entraînement, je manquais de confiance en course. En cours de route, j’ai trouvé la bonne intensité et la bonne approche pour rivaliser avec les meilleures.»

Parcours difficile

En 10e place après la première descente, St-Germain a connu un bon départ en deuxième manche, mais une chute dans une section abrupte a coupé court à ses aspirations. «J’ai perdu pied dans une bosse dans le deuxième mur, a-t-elle expliqué. J’avais commis une erreur tactique au même endroit lors de la première manche. Le parcours est vraiment difficile et la piste comportait des défis supplémentaires avec la pluie et la neige. C’est une journée un peu décevante et je me console en pensant que plusieurs filles sont tombées au même endroit.»

La Coupe du monde terminée, St-Germain va demeurer une semaine de plus en Europe où Rossignol l’a invité pour tester des skis pour la prochaine saison, une opportunité qu’elle obtient pour la première fois.

«Je vais pouvoir miser sur des skis plus personnalisés qui vont correspondre plus à mon style de ski et je vais connaître davantage les produits, a-t-elle indiqué. En plus, je vais pouvoir apprendre de Petra Vlhova avec qui je vais m’entraîner et qui a gagné aujourd’hui.»

Un camp d’entraînement est prévu à Tremblant en avril sur le parcours qui accueillera une étape de la Coupe du monde en décembre prochain.