Changer d’air: les sucres d’antan au Cap-Saint-Jacques

Au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, on prend un bon repas du temps des sucres dans une maison ancestrale au son de la musique trad. Puis on déguste la tire d’érable dans une ancienne cabane à sucre.

Dire que nous sommes à Montréal, mais tout à fait dans l’ouest de l’île, là où il y a encore un coin de campagne pittoresque.

Ce qui n’est pas banal non plus, c’est que tout est organisé par l’équipe de D-Trois-Pierres, un organisme de réinsertion sociale exploitant les terres et la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques.

À table

Photo fournie par Alain Demers

C’est la première fois que sont servis des repas du temps des sucres dans la chaleureuse maison patrimoniale Thomas-Brunet. À la partie la plus ancienne, ont été ajoutés au fil du temps plusieurs corps de bâtiments et des tourelles lui donnant des airs de petit château, visibles du côté du lac des Deux Montagnes.

Savoureux tout en étant traditionnel, le repas est préparé par le chef Nicolas Cadrin, ayant été développeur de recettes chez RICARDO Media pendant 8 ans.

Plusieurs produits bios proviennent de la ferme écologique, comme les œufs pour l’omelette soufflée et les tomates pour le ketchup maison. Le sirop est préparé à la petite cabane à sucre avec l’eau d’érable récoltée à la chaudière.

À la cabane

Photo fournie par Alain Demers

Après le repas, une voiture tirée par un tracteur nous emmène à la cabane à sucre. Je me suis retrouvé avec un groupe de jeunes dans la vingtaine, ce qui n’est pas courant dans une érablière. Peut-être ont-ils appris l’existence de la cabane par Instagram ou TikTok.

«Avec pas de tuque», quelques-uns en espadrilles ou avec une veste légère bien ouverte, ils dégageaient une insouciance joyeuse, créant une belle ambiance sous un soleil printanier.

Sur le chemin des Abeilles, le trajet entre champs et boisés est fort agréable. Dès notre arrivée, la tire sur neige est servie devant l’entrée de la cabane.

Balade à pied

De retour à la maison Thomas-Brunet, comme il faisait beau, j’ai marché jusqu’à la cabane à sucre, à un kilomètre de distance. Il y a plusieurs chemins pour marcher, ce qui est une bien bonne chose à un moment où il est fort plaisant de prendre l’air.

PARC-NATURE DU CAP-SAINT-JACQUES

Tablées des sucres : samedi et dimanche, jusqu’au 2 avril

samedi et dimanche, jusqu’au 2 avril Tarifs (service inclus) : 45 $ par adulte, 32 $ par enfant de 6 à 12 ans

45 $ par adulte, 32 $ par enfant de 6 à 12 ans Sentiers de marche : 7 km

7 km d3pierres.com/fr

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Au mont Rigaud

La Sucrerie de la montagne donne accès aux Sentiers de L’escapade. Après une randonnée, on se récompense d’un repas du temps des sucres. En bottes, avec crampons ou en raquettes, selon les conditions.

►sucreriedelamontagne.com

Le Spa Bolton

Des bains thermaux et des saunas aux abords d’une rivière où on peut s’immerger, voilà ce qui distingue ce spa au sud d’Eastman dans les Cantons-de-l’Est. Tarif: à partir de 37 $. Réservation préférable.

►spabolton.com

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec: 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.