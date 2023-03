Littérature jeunesse: série comique et pleine de folie

L’école Sacré-Cœur-de-Poulet est loin d’être comme les autres écoles... La secrétaire se prend pour une hôtesse de l’air, le directeur oublie tous les jours où il a rangé son lunch, la brigadière est non voyante et du smoothie sort des abreuvoirs. Antoine fréquente cette école avec des amis plus que colorés, dont Babette qui, chaque fois qu’elle parle, laisse échapper des bulles de savon. Aujourd’hui à l’école, c’est jour d’exposé oral, mais aussi d’inspection scolaire...

Mise en garde : en ouvrant ce bouquin, les lecteurs acceptent de se plonger le nez dans une histoire tout à fait loufoque!

Le premier tome de cette nouvelle série de la comédienne et autrice Catherine Trudeau (appuyée aux illustrations par Jean-Philippe Morasse pour des dessins parfaits qui représentent bien cet univers délirant) s’inscrit dans la collection «Je lis seul.e» des Éditions de la Bagnole. Cette collection propose des livres à gros caractères pour les jeunes lecteurs.

Eh bien, nul doute qu’avec ce récit fort en rebondissements, en bulles de savon et en pets du prof monsieur Plingaz – qui s’échappe chaque fois qu’il sursaute –, les jeunes lecteurs seront charmés!

Repousser les limites de l’imaginaire

La narration éclatée de cette histoire menée par le personnage principal Antoine, un garçon qui adore les tranches de concombre trempées dans le chocolat et qui considère que la mousse de nombril de son père est un animal de compagnie, guide facilement les lecteurs et les captive, page après page.

Le choix de mots simples, certaines expressions mises en caractères gras, d’innombrables illustrations dynamiques ; tout fonctionne dans ce premier tome de cette nouvelle série pour en faire un succès auprès des jeunes.

Prime géniale: on a l’impression que les limites de l’imaginaire sont constamment repoussées, grâce aux caractéristiques à la fois attachantes et loufoques de chaque personnage.

On s’amuse follement à la Folle école, pour une école qui se classe en 22 989e position du palmarès des meilleures écoles, à la suite des passages d’une inspectrice scolaire très stricte!

À LIRE AUSSI

Léo les chaussettes

Photo fournie par les Éditions Bouton d’or Acadie

Léo, c’est Léo. Il est attachant, serviable et sa bonne humeur est contagieuse. On dit de Léo qu’il est un soleil d’été. Son entourage décide de lui faire une fête surprise, pour son anniversaire. C’est son petit frère, Jean, qui a pris en charge l’organisation de l’événement, pendant que leur maman prépare un succulent gâteau. Un «gâteaufalalo», comme le dirait Léo! Cependant, Léo, qui aime bien la routine, appréciera-t-il d’être ainsi surpris? Car Léo est différent: il a un corps d’adulte, mais le cœur et l’esprit d’un enfant. Un superbe album qui célèbre la différence et l’originalité de chaque être humain.

Mon ami imaginaire T.5 : Naya

Photo fournie par les Éditions de la Bagnole

Le cinquième tome de la série Mon ami imaginaire permet aux jeunes lecteurs de se familiariser avec le camping et la nature, ainsi que la culture et les traditions des Premières Nations. D’ailleurs, l’auteur du livre a inclus un lexique wendat-français. Emma est en vacances avec sa famille, sans oublier son inséparable ami imaginaire Watson. Tandis qu’Emma est émerveillée par toutes les beautés de la nature, Watson, lui, a peur de tout! Dans la forêt, Emma rencontre Naya, une jeune autochtone qui lui propose de l’aider à fabriquer un capteur de rêves. Une histoire charmante et amusante qui prône la diversité et l’ouverture d’esprit.

Tablettes de coloriage Mots gentils pour tes amis et Totalement mode

Photo fournie par les Éditions Goélette

Photo fournie par les Éditions Goélette

Jade Lachine est une jeune illustratrice très active sur les réseaux sociaux. Son art est suivi par de nombreuses personnes. Jade aime partager ses conseils pour apprendre à dessiner et à développer son propre style d’artiste. Elle présente les tablettes de coloriage Mots gentils pour tes amis et Totalement mode, qui incluent chacune une boîte de six crayons de bois et deux pages d’autocollants. La tablette Mots gentils pour tes amis permet aux enfants d’écrire des messages amusants à leurs amis et leur montre deux méthodes pour les plier. La tablette Totalement mode propose de colorier des vêtements et des coiffures.

Marilou T.1: La magie de la campagne!

Photo fournie par les Éditions Delcourt

La petite Marilou est très fâchée contre ses parents. Ils ont eu l’horrible idée de quitter la ville pour la campagne. Évidemment, ils lui imposent ce déménagement! Triste de laisser derrière elle ses bonnes copines, Marilou a l’humeur boudeuse, même une fois entourée de «la magie de la campagne», comme se plaît à le dire son père. Puis, en se promenant dans le bois, elle fait la rencontre d’un âne et d’un rouge-gorge plus que surprenants... La magie de la campagne serait-elle en train d’opérer? Une nouvelle série de bandes dessinées rigolote comme tout!