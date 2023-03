«Money Shot: The Pornhub Story»: pour ou contre Pornhub?

Ce fascinant documentaire de Netflix, réalisé par Suzanne Hillinger, propose de lever le voile sur la formidable révolution dans l’industrie de la pornographie opérée par le site montréalais Pornhub.

«Quel a été votre premier film porno?» C’est par cette question, en apparence banale et dont les réponses sont captivantes, que la réalisatrice Suzanne Hillinger commence son examen de Pornhub, site pornographique le plus connu du Web.

La réalisatrice remonte ensuite ce véritable fil d’Ariane, débutant avec la pornographie «classique», avant Internet. Puis, les balbutiements (doux bruit du modem compris), les premiers contenus pornos (vous rirez aux espèces de dessins en ASCII) et les premières vidéos permettent de prendre la mesure du nouveau modèle économique de l’industrie de la pornographie, marché estimé en 2022 à 97 G$ US.

Suzanne Hillinger s’assure d’interviewer des travailleur.euse.s du sexe (oui, il y a des hommes), des spécialistes ainsi que d’anciens employés de Pornhub. Car le site fonctionne – hors sa partie payante – sur le modèle de Facebook avec fichiers témoins et suivi du parcours des internautes! Les chiffres donnent le tournis. Des milliards de clics par jour, des revenus publicitaires astronomiques et des créateur.trice.s de contenus qui touchent des sommes bien supérieures à celles offertes par l’industrie aujourd’hui quasiment défunte du cinéma XXX.

C’est là que Suzanne Hillinger, aidée de son épouse la monteuse Alexis Johnson (elle travaille souvent avec l’excellent documentariste Alex Gibney – dont la compagnie produit ce long métrage -, à qui l’on doit, entre autres, «Going Clear - Scientology and the Prison of Belief»), trouve le point d’ancrage et l’articulation de «Money Shot: The Pornhub Story». Car ce sont les travailleur.euse.s du sexe qui ont le plus bénéficié de la manne Pornhub, s’affranchissant de la tyrannie des studios et pratiquant ainsi leur métier en toute sécurité.

Mais avec les contenus illicites – qui sont des actes criminels ; rappelons que sans consentement, la pornographie n’existe pas, il s’agit de viol -, la législation a changé, les travailleur.euse.s du sexe ne peuvent plus vendre leurs contenus sur Pornhub, des activistes et associations de défense de victime de trafic sexuel et humain ont demandé – et presque obtenu – la fermeture complète de Pornhub... sans réaliser ce que cela signifiait pour les créateur.trice.s de contenus qui en vivaient.

La question est donc lancée: pour ou contre Pornhub? Et parce que le débat ne se limite pas à cette question réductrice – tant de questionnements se posent sur la liberté d’expression par ce trop court «Money Shot: The Pornhub Story» de 93 minutes - on ne peut que souhaiter que Netflix poursuive ce travail documentaire de qualité.