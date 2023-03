Objectif photo: Capri au lever du jour

Je pourrais intituler cette chronique: «Capri pour moi seul.» Alors que mon séjour sur l’île voisine du nom de Procida s’est avéré un véritable coup de cœur, je mets le cap sur Capri avec des attentes bien élevées. Cette île vertigineuse au large de la péninsule de Sorrente, connue pour sa remarquable beauté, dispose d’une offre exceptionnelle de villégiature. Avec une réservation pour deux nuits en logement d’hôte, j’y débarque avec les descriptions dynamiques des guides touristiques.

Les amarres relâchées, le traversier part pour Naples, qui manquait d’ambiance en saison hivernale. Quasiment tout était fermé, incluant les hôtels, les boutiques de luxes et les restaurants. Forcément, les descriptions que j’ai lues étaient destinées à la saison estivale. N’en demeure pas moins que de nombreux paysages spectaculaires m’entourent, ce qui me réjouit en fin de compte. Je me promène dans les rues sinueuses bordées de plusieurs points de vue à couper le souffle, dont la série de trois monticules rocheux qui émergent de la mer. Toutefois, parmi les paysages distinctifs de l’endroit se retrouve cette petite rangée de commerces longeant la Piazza Angelo Ferraro. Surplombé de falaises abruptes, ce panorama se métamorphose sous la lumière du lever du soleil.

Appareil : Canon EOS R6 MKII

Objectif : RF 24-105mm

Exposition : 1/320 s a F/8

ISO : 250