Opter pour des rénovations vertes, c’est faire des choix écologiques, énergétiques et durables.

Isolation, fenestration et thermopompe

Une maison bien isolée permet de réduire les pertes de chaleur, ce qui se traduira par des économies appréciables en consommation d’énergie... et en argent! Il y a de nombreux endroits où une bonne isolation peut être nécessaire dont, les murs du sous-sol ou des étages – de l’intérieur ou de l’extérieur selon le type de bâtiment, les planchers, les plafonds du grenier.

Les fenêtres sont elles aussi pointées du doigt pour la déperdition de chaleur. Remplacer les fenêtres « fatiguées » ou brisées par des fenêtres performantes aura un réel impact sur le confort et la facture. Pour une meilleure efficacité, on suggère le triple vitrage. Et toujours dans l’optique de réduire les montants alloués au chauffage, surtout pour une vielle maison, l’ajout d’une thermopompe au système existant représente une rénovation dont l’investissement sera rapidement rentable.

De l’aide pour la transition énergétique

Présentement, il existe des programmes incitatifs pour les rénovations visant la transition énergétique. Le gouvernement offre une subvention ou encore un prêt intéressant. Tel le programme fédéral « Maisons plus vertes », instauré depuis mai 2021. Au Québec, les propriétaires d’une résidence principale admissible doivent s’inscrire au programme « Rénoclimat », afin de bénéficier de l’aide financière.

Parmi les travaux éligibles à une subvention pouvant atteindre 5 000 $, on mentionne « la mise à niveau de certains systèmes de refroidissement et de chauffage, les travaux touchant l’enveloppe des bâtiments, comme les fenêtres et l’isolation, et certaines mesures liées aux énergies renouvelables. » Une subvention pour la conversion du mazout vers la thermopompe pour les ménages à faible revenu est attendue sous peu.

Il est de même possible d’obtenir un prêt sans intérêt, allant de 5 000 $ jusqu’à un maximum de 40 000 $ via le « Prêt canadien pour des maisons plus vertes », afin de financer des rénovations majeures en ce sens. La demande de subvention ou de prêt par les propriétaires d’une résidence principale devra évidemment être effectuée avant d’entreprendre les travaux qui devront être recommandés par un conseiller en efficacité énergétique.

Et des modifications non négligeables

Outre ces rénovations majeures pour rendre une résidence davantage énergétique, il y a aussi des changements plus modestes que l’on peut effectuer. Ceux-ci aideront entre autres à réduire la facture en eau, en électricité et aideront aussi à diminuer l’impact écologique, tout en procurant le bien-être des occupants de la maisonnée. Certaines municipalités offrent des installations à prix réduit, d’autres récompensent leurs citoyens par des crédits de taxes municipales.

Parmi les rénovations rapides et écoénergétiques à effectuer l’intérieur de la maison, on parle, entre autres, d’installer une toilette à faible débit, des thermostats réglables, remplacer un vieux foyer ou poêle à bois par un appareil de chauffage d’appoint certifié EPA qui respecte les nouvelles normes. À l’extérieur, on parle de se munir d’un collecteur d’eau de pluie, de construire une serre, de changer l’espace asphalté pour garer la voiture en un stationnement perméable qui retient et filtre l’eau, alors qu’elle s’infiltre.