Ottawa facilite l'immigration pour les Syriens et les Turcs déjà au Canada

Le gouvernement canadien a annoncé samedi de nouvelles mesures visant à faciliter les démarches d'immigration des citoyens turcs et syriens déjà au Canada, un mois après le séisme qui a fait plus de 50 000 morts dans ces deux pays.

«Les ressortissants turcs et syriens pourront continuer à étudier, travailler ou rendre visite à leur famille en demandant gratuitement une prolongation de leur statut», a indiqué le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté.

Ils pourront par exemple solliciter un permis de travail qui autorise un étranger à travailler pour n'importe quel employeur pendant une période déterminée.

«Ces mesures faciliteront la tâche des ressortissants turcs et syriens qui souhaitent prolonger leur statut temporaire au Canada», a-t-il précisé, dans un communiqué.

AFP

Elles seront en vigueur à compter du 29 mars et jusqu'au 25 septembre.

Cette annonce survient une dizaine de jours après que l'ONU a exhorté la communauté internationale à accélérer l'installation dans d'autres pays d'accueil des réfugiés syriens se trouvant des zones touchées par le tremblement de terre en Turquie.

AFP

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 du 6 février a tué plus de 45 000 personnes en Turquie et des milliers d'autres dans la Syrie voisine, et a dévasté des centaines de milliers d'immeubles.

Cette secousse tellurique a touché environ neuf millions de personnes, dont plus de 1,7 million sont des réfugiés.